Grande Fratello Vip, Adriana Volpe vede le foto del tradimento del marito e scoppia a piangere: "Non ci credo"

Adriana Volpe scoppia a piangere quando vede le foto del tradimento del marito che le ha mostrato Alfonso Singorini nel corso della undicesima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente della casa dopo un primo momento di sconforto si è ripresa: "Non ci voglio credere, non è possibile". La Volpe non sapeva che era tutto uno scherzo, ma il gioco è durato poco, fortunatamente per lei, perché l'ingresso del marito nella casa ha messo fine alla finzione che rischiava di compromettere sentimentalmente la relazione tra Adriana e Roberto. E alla fine è Antonella Elia l'unica ad essere burlata, perché Signorini le aveva detto che le foto del marito della Volpe erano vere.