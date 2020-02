Samanta Togni, gli auguri dei maestri di Ballando con le stelle per le nozze. Tutti i dettagli del matrimonio

Samanta Togni, a poche ore dal matrimonio arrivano anche gli auguri dei maestri di Ballando con le stelle. La ballerina ternana è stata ospite, venerdì 14 febbraio, di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me. Con lei il futuro marito Mario Russo, chirurgo plastico di origini napoletane. Samanta, proprio nel giorno di San Valentino, ha raccontato come si sono conosciuti (l'estate scorsa, in treno) e della proposta di nozze che lui le ha fatto a Capri. Intanto, nella sua pagina Instagram si moltiplicano gli auguri dei suoi numerosi follower ma anche dei maestri con cui ha diviso emozioni e fatiche di Ballando con le stelle, la fortunata trasmissione condotta su Rai 1 da Milly Carlucci. Samuel Peron, che sarà presente sabato 15 a Narni per il matrimonio più atteso, ha registrato un video nel quale, in maniera simpatica, invita la coppia a rivolgersi a lui nel caso di un ripensamento dell'ultima ora. Sara Di Vaira, nel fare gli auguri di San Valentino a tutti gli innamorati, ricorda con commozione che "domani si sposa Samantaaa". Seguono auguri vip, da quelli del coreografo Luca Tomassini a quelli di Giampiero Gencarelli che sarà anche il testimone di nozze. Qualche particolare sul matrimonio che sarà celebrato a Narni, in Umbria. Saranno 140 gli invitati, le bomboniere sono state realizzate dalla stessa Samanta Togni con vasetti di marmellata di arance fatta in casa dalla mamma. Presente al matrimonio, ovviamente, il figlio di lei, Edoardo, 18 anni.