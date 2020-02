"No time to die", ecco la colonna sonora di Billie Eilish per il 25esimo film di James Bond 007

E' di Billie Eilish, la 18enne entrata nella storia dei Grammy per essere stata la vincitrice più giovane di sempre, la canzone principale di "No time to die", il 25esimo film della saga di 007 - James Bond l'agente segreto più famoso del cinema mondiale - in uscita nelle sale il 9 aprile.

La colonna sonora è stata prodotta da Billie in collaborazione con il fratello Finneas e Stephen Lipson e può contare sugli arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley e sulla presenza del chitarrista Johnny Marr degli Smiths (ascolta l'audio). "E' pazzesco fare parte di questo progetto. Per me - ha confessato Billie Eilish - è un grande onore collaborare alla colonna sonora del film con il tema principale. James Bond è il franchise più bello di sempre, sono ancora sotto shock".

Il tema musicale ufficiale di "No time to die", alcune scene del quale sono state girate a Matera, accresce ancor più la curiosità e l'attesa per il nuovo film di James Bond (guarda il trailer del film), per la regia di cary Joji Fuckunaga, interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig insieme a Rami Malek nei panni del cattivo di turno, Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ana de Armas e Ben Whishaw.