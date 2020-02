Clima infuocato nella casa del Grande Fratello Vip: Andrea Montovoli, infatti, si lascia andare a commenti durissimi contro Antonella Elia. "E' una manipolatrice e trova sempre il modo di litigare", dice il concorrente del reality di Canale 5.



Questa sera si terrà l'11esima puntata della trasmissione condotta da Alfonso Signorini in prima serata (leggi qui le anticipazioni), affiancato da Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Barbara Alberti, che ha lasciato la casa volontariamente nel corso dell'ultima puntata e parlerà dei motivi della sua scelta. L'ultimo eliminato è stato Michele Cucuzza.