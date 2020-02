C'è posta per te torna sabato 15 febbraio 2020 con grandi ospiti nello studio di Canale 5 con Maria De Filippi. A mettersi in gioco ci sono il poker di giurati che hanno affiancato la De Filippi a Tu si que vales: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Insieme a loro ci sarà anche Emma Marrone, accompagnata dal papà Rosario. Protagonisti, come sempre, le storie della gente comune che si rivolge al programma per riallacciare rapporti familiari difficili, incontrare una persona amata che si è allontanata, commuovere un amico o un familiare con un regalo speciale, incontrare un primo amore. Tra i grandi ospiti delle ultime puntate ci sono stati Ciro Immobile con la moglie e Antonio Banderas.