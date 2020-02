Quinta puntata dell'ultima stagione di 4 ristoranti di Alessandro Borghese, in onda venerdì 14 febbraio 2020 in prima serata su Tv8. Dopo la prima puntata che ha visto contrapporsi quattro ristoratori italiani di Hong Kong, seguiti poi da altrettanti ristoratori del Gargano e della Franciacorta, ecco alcuni anticipazioni sulla sfida tra i concorrenti in onda questa sera per la prima volta in chiaro, dopo che la serie è stata trasmessa in esclusiva da Sky in autunno. La sfida di oggi si disputerà a Palermo: a contendersi i 5 mila euro in palio saranno i ristoranti Friggitoria da Davide di Davide Troìa; Da Mimì di Giuseppe Lo Iacono; Dainotti’s Apericapo di Arianna Dainotti e Roxy Street Food 1987 di Noel Casisa, tutti in gara nella categoria street food.