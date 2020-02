Alba Parietti e Filippo Timi, la foto a letto insieme su Instagram

Dopo aver svelato il suo "amore segreto", Alba Parietti ha pubblicato un'altra foto intima con l'attore perugino Filippo Timi. La showgirl, che ha pubblicato sul proprio profilo social una foto di un bacio tra i due a poche ore dallo spettacolo Skianto, andato in onda in prima serata su Rai 3 e condotto proprio da Timi, ha pubblicato una foto a letto insieme con Timi sulle sue storie di Instagram, taggando proprio l'attore. Foto reale o fotomontaggio? Forse la seconda, fatto sta che Alba Parietti ha deciso di svelare a tutti il suo legame sentimentale. E su queste cosa Alba non scherza.