Fiorello ha fatto irruzione nella puntata di lunedì 10 febbraio del programma di Rai 1, "I soliti ignoti". L'artista siciliano è entrato negli studi della trasmissione condotta da Amadeus, travestito da Maria De Filippi, riprendendo la gag che aveva entusiasmato il pubblico durante il Festival di Sanremo 2020.

"Eccomi, sono il Solito ignoto. Il cerchio si chiuderà questa sera dopo di che, te lo dico davanti a tutti, non ci vedremo mai più, non in tv almeno. La nostra amicizia finisce qui!", ha detto Fiorello in studio. Dopo la breve incursione i due si sono abbracciati, facendo ancora una volta divertire il pubblico che li ha ammirati nelle cinque serate di Sanremo.