Paolo Brosio su Achille Lauro: san Francesco era altro. Ma i biglietti del concerto di ottobre vanno a ruba

Un concerto simbolo nell'anno del suo trentesimo compleanno. La data è quella (ancora lontana) del 31 ottobre, ma i biglietti dello spettacolo che Achille Lauro presenterà al Palazzo dello Sport di Roma sono già disponibili. I ticket (prezzi da 29 a 60 euro) sono sulle piattaforme dedicate e stando ai rumors la prevendita sta andando molto bene. Del resto il cantautore-attore che ha stupito l'Italia musicale dal palco del settantesimo Festival di Sanremo promette uno spettacolo memorabile. “Un viaggio nel tempo che manderà in corto circuito i generi musicali: presente e passato si fondono in un’interpretazione personale che guarda al futuro”, così viene definito lo show nelle presentazioni ufficiali. Le esibizioni dell'Ariston hanno fatto da amplificatore ai lavori di Achille Lauro ed è facile prevedere che presto non si troveranno più biglietti per il palasport capitolino.

A proposito delle performance sul palco più famoso della musica italiana, se è vero che si moltiplicano gli attestati di stima e soprattutto di positiva meraviglia, anche le polemiche continuano a susseguirsi. L'ultima in ordine di tempo è quella sollevata dal giornalista Paolo Brosio, che come avevano fatto già altri, mette nel mirino la prima esibizione di Achille Lauro, quando ha interpretato sul palco la spoliazione di San Francesco. Nella trasmissione di RadioRai 2 I lunatici, Brosio non ci ha pensato due volte ad attaccare frontalmente il cantante: "Ma non scherziamo. San Francesco era un santo che viveva in povertà e non mi sembra che quel vestito fosse l'icona della povertà. E poi fa spettacolo e non c'entra con la musica". Parole che ovviamente non tengono minimamente conto del simbolismo della performance di Achille Lauro e nemmeno del messaggio che l'aveva accompagnata, che vale la pena di rileggere: "Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà". E sul fatto che Francesco d'Assisi sia stato un rivoluzionario non ci possono essere dubbi. Per decenni il Poverello è stato indigesto alla stessa Chiesa. Basti pensare che ci sono voluti quasi ottocento anni prima che un Papa, Jorge Mario Bergoglio, prendesse il suo nome.

