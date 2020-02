Italia's Got Talent torna oggi in prima serata: anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera. Video

Italia's Got Talent 2020 torna nella serata di oggi, mercoledì 12 febbraio, su Tv8 alle 21.30. Quarta puntata del programma condotto da Lodovica Comello, con Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich tra i giurati. Ecco il video con alcune anticipazioni degli ospiti della puntata: ci sarà una compagnia internazionale che trascinerà i telespettatori in un videogioco ultratecnologico; un ragazzo di 13 anni che darà una dimostrazione di trial in motociclo; una baby crew di hip-hop e un concorrente che imiterà Julio Iglesias. Due amici, inoltre, si cimenteranno in 12 tipi di balli in 100 secondi e, infine un pianista nigeriano racconterà la sua storia sulle note di Bob Dylan.