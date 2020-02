Il Festival di Sanremo 2020, come tutti sanno, è stato vinto da Diodato: ma oltre alla classifica ufficiale delle canzoni in gara, c'è anche quella delle regioni di provenienza dei cantanti. Che vede sul podio la Puglia, seguita da Toscana e Lombardia. Ma, più in generale, è il centro Italia ad andare per la maggiore, con 7 cantanti del Lazio e 5 della Toscana. Due dalla Sicilia, tre dalla Lombardia e nessuno dalle piccole regioni come Umbria, Molise e Valle d'Aosta. Bassa la rappresentanza dal sud Italia: solo i siciliani Levante e Alberto Urso e il campano Anastasio, inizialmente dato tra i favoriti per la vittoria finale.