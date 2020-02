La Pupa e il secchione 2020, educazione sessuale di Stella Manente al secchione: "Il seno toccalo così" VIDEO

Intrigante e simpatica Stella Manente nell'ultima puntata de La Pupa e il secchione 2020 di martedì 13 febbraio. C'è una prova particolare e lei si mostra più sensuale che mai.

Per approfondire leggi anche: La gara di seduzione

"Cari amici non so se vi siete accorti che in villa è successo qualcosa di molto particolare. Ci sono state delle lezioni, delle lezioni di prima volta. Ebbene sì, c'è stata una sorta di educazione sessuale, di iniziazione insomma", annuncia il conduttore.

Così viene mostrata la prima volta con i consigli di Stella Manente. Fra le prove, c'è quella di come si tocca un seno. E la concorrente lo mostra al secchione impacciato: "...si sfiora...si tocca come si fanno le polpette. Le hai fatte mai le polpette?" (clicca qui per vedere il video, come si tocca un seno).