Grande Fratello Vip, Barbara Alberti lascia la casa. La concorrente umbra: "Non ce la faccio più". Video

Barbara Alberti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, nata in Umbria, ad Umbertide, ha preferito abbandonare il reality di Canale 5: nel video che postiamo qui sotto, si vede l'annuncio della scrittrice, fatto in diretta ad Alfonso Signorini. La 76enne ha dichiarato di "non farcela più" a continuare a giocare e più di una volta, di recente, aveva manifestato la sua intenzione di abbandonare il gioco, stanca sia per l'età (ha 76 anni) che per le strategie degli altri concorrenti, che ha mostrato spesso di non gradire e comprendere anche poco. Nella puntata di lunedì 10 febbraio, ha lasciato la casa anche Michele Cucuzza, che è stato eliminato.