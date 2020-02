Grande Fratello vip 2020, Pago urla "Str***i, bast***i" nella notte. A chi si riferisce?

Sfuriata di Pago nella Casa del Grande Fratello vip 2020 nella puntata di lunedì 10 febbraio. Il fratello di Pago è infatti "entrato" per comunicare la disapprovazione di tutta la famiglia verso la partecipazione di Serena al programma.Ha anche riferito che prima che entrasse nella Casa, Serena ha messo due like ad altrettante foto sexy di Alessandro, il tentatore per il quale aveva perso la testa a Temptation Island.

Per approfondire leggi anche: Cucuzza eliminato, esce Barbara Alberti

E' così scoppiata la lite tra Pago e Serena. Serena si è difesa dicendo che sono solo amici e che un like non significa niente, e ha accusato Pago di non averla difesa davanti al fratello. Serena ha fatto una scenata in diretta, rispondendo male ad Alfonso Signorini. Dopo la puntata, Pago si è sfogato e son o volate parole grosse: “Devono rovinare sempre tutto sti bast**di, pezzi di me*da!”. Non è stato specificato con chi ce l'avesse Pago. C'è chi pensa gli autori del programma.