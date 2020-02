"Lo Stato dell'Unione": su LaF la miniserie di Hornby e Frears

Roma, 11 feb. (askanews) - Dieci ironiche conversazioni tra i coniugi in crisi Louise e Tom: è "Lo Stato dell'Unione", miniserie in prima assoluta su LaF (Sky 135) in onda da mercoledì 12 febbraio. La serie è stata scritta da Nick Hornby (autore di bestseller come Febbre a 90 , Alta fedeltà, Un ragazzo, due volte nominato all Oscar) e diretta da Stephen Frears (Philomena, Florence, Vittoria e ...