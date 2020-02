Simone Cristicchi torna in Umbria, a Campello sul Clitunno, ma la musica non c'entra. Il popolare cantante - che si è esibito anche nella gara delle cover dell'ultimo Festival di Sanremo, mentre nel 2019 partecipò come concorrente con una sua canzone (guarda il video qui) - sarà nel piccolo Comune lunedì 17 febbraio per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione comunale del sindaco Maurizio Calisti. Cristicchi è atteso alle ore 17 nella sala consiliare del palazzo municipale. La decisione della giunta, approvata nell'ultimo consiglio, è scaturita per celebrare il legame del cantante con il territorio, da cui ha tratto ispirazione per un percorso spirituale personale, vissuto anche nel territorio campellino.