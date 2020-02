Grande Fratello vip 2020, canzone di Sarcina a Sanremo 2020 parla di Clizia Incorvaia: come reagisce lei Video

Grande Fratello vip 2020, tiene banco il rapporto tra Clizia Incorvaia e l'ex marito Francesco Sarcina. Con le Vibrazioni ha cantato al Festival di Sanremo 2020. Mentre lui si esibiva: “Dov’è’”- un brano sulla ricerca della felicità-, Clizia si lasciava andare ad un bacio appassionato con il giovane Paolo. Ora è tempo di scoprire il pensiero di Clizia, così Alfonso Signorini apre con il collegamento con la Casa e la invita a raggiungere la Mistery Room (guarda qui il video sulla relazione di Clizia Incorvaia con Francesco Sarcina).

Alfonso le legge alcune righe della canzone: "Chiediemi se sono felice, basta che mi dici dov'è la gioia", poi domanda, "dov'è la gioia per te Clizia?". Clizia emozionata ma lucida: "Per me la gioia è aver ritrovato me stessa e il consiglio che do a Francesco è di circondarsi di persone sane". "Potresti mai ritornare insieme tu e Francesco", domanda a quel punto Alfonso. "Ho amato tanto questo uomo, ma l'amore si è esaurito, sono riuscita a leccarmi le mie ferite e rinascere sulle mie ceneri".