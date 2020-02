Gianluca Vacchi, ecco il suo secondo amore. Non c'è soltanto la bellissima Sharon Fonseca

L'amore di Gianluca Vacchi per la sua splendida Sharon Fonseca non è in discussione. Recentemente l'imprenditore e dj le ha regalato uno splendido suv, spingendo la donna fino alle lacrime per la commozione. "La mia regina", così Vacchi chiama la bellissima modella. Eppure Sharon Fonseca non è l'unico amore di Gianluca Vacchi. L'imprenditore ha una vera e propria passione per il suo cane Olaf El Gordo. Spesso e volentieri Vacchi posta foto insieme al suo amico a quattro zampe che vanta anche un profilo Instagram. Recentemente è stato lo stesso Vacchi a scrivere che "La relazione tra una persona e il suo cane è una vera storia d'amore ...".

