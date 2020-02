Elettra Lamborghini, svelati tutti gli appuntamenti. Ecco le date in giro per l'Italia dove incontrerà i fan

Elettra Lamborghini, dove vederla in giro per l'Italia. Svelati i 23 appuntamenti instore che presenteranno ’Twerking Queen-El resto es nada' di Elettra Lamborghini, l’edizione speciale dell’album che uscirà il 14 febbraio per Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali, e che segue la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Il primo appuntamento di una lunga serie d’incontri che porteranno Elettra in giro per l’Italia, per incontrare i suoi fan, è fissato alla Mondadori di Milano il 14 febbraio. Poi Elettra toccherà altre 22 città italiane per presentare questa edizione speciale, così da ripercorrere assieme al suo pubblico i successi del suo album d’esordio ’Twerking Queen’.

Oltre alle 10 tracce di ’Twerking Queen’, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, il disco conterrà le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di ’Non succederà più’ realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta e due brani totalmente inediti: uno sarà proprio ’Musica (E il resto scompare)’, la canzone che Elettra Lamborghini ha presentato sul palco del Teatro Ariston, e l’altro è ’Bombonerà, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

Gli appuntamenti di ’Twerking Queen-El resto es nada': venerdì 14 febbraio - Milano Mondadori Duomo - ore 16.00; domenica 16 febbraio 2020 - Viterbo Mondadori - ore 19.00; lunedì 17 febbraio 2020 - Napoli Feltrinelli Stazione Garibaldi - Ore 15.00 e Salerno Feltrinelli CC Maximall Pontecagnano - ore 18.30; martedì 18 febbraio 2020-Bari Feltrinelli CC Santa Caterina - ore 15.00 e Andria Mondadori - ore 18.30; giovedì 20 febbraio 2020 - Torino Feltrinelli Le Gru - ore 14.30 e Varese Varese Dischi - ore 18.30; venerdì 21 febbriao 2020 - Roma Diascoteca laziale - ore 15.00 e Frosinone Mondadori - ore 18.30; sabato 22 febbraio 2020 - Modena Mondadori - ore 15.00 e Bologna Mondadori - ore 18.00;, domenica 23 febbraio 2020 - Biella CC Gli Orsi - ore 17.00; lunedì 24 febbraio 2020 - Genova Mondadori - ore 17.00; martedì 25 febbraio 2020 - Lucca Sky & Stone - ore 15.00 e Firenze Galleria Del Disco - ore 18.30; mercoledì 26 febbraio 2020 - Mestre Mondadori CC Nave De Vero - Ore 15.00; giovedì 27 febbraio 2020 - Palermo Mondadori CC Forum - ore 16.00; venerdì 28 febbraio 2020 - Modica CC La Fortezza - ore 17.30, sabato 29 febbraio 2020 - Rovigo CC La Fattoria - ore 17.00; domenica 1 marzo 2020 - Verona CC La Grande Mela - ore 17.00; lunedì 2 marzo 2020 - Brescia Mondadori CC Elnos - ore 18.00; martedì 3 marzo 2020 - Rende(CS) CC Metropolis - ore 17.30.