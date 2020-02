Vasco Rossi, struggente dichiarazione d'amore e rose rosse alla moglie Laura: "33 anni insieme. I love you"

Struggente dichiarazione pubblica d'amore di Vasco Rossi alla moglie Laura Schmidt in occasione del compleanno del Kom. Il duro rocker di Zocca diventa super romantico e su Instagram pubblica una foto della moglie contornata di cuoricini neri. Eloquente il post: "33 anni insieme… Tra poco sarà più il tempo che ho vissuto con te che quello che ho passato da solo! I love you Laurina mia". La seconda foto è un bel mazzo di rose rosse che il Blasco ha ricevuto dalla sua compagna per il 68esimo compleanno.

Laura è una donna estremamente riservata. Nel 1987, ad appena 17 anni, ha conosciuto Vasco grazie all'allora chitarrista del Comandante, Massimo Riva. Da quel momento Vasco e Laura non si sono più lasciati e si sono sposati il 7 luglio 2012. Dal loro rapporto nel 1991 è nato Luca. Vasco ha altri due figli con donne diverse: Davide (avuto con Stefania Trucillo) e Lorenzo (con Gabriella Sturani). Vasco Rossi ha appena compiuto 68 anni.