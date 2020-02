La gioia della modella curvy Ashley Graham, eccola mentre allatta il suo piccolo Isaac: "Sono felicissima"

La modella curvy Ashley Graham sta vivendo momenti di intensa emozione e di felicità. Lo scorso 18 gennaio, infatti, ha dato alla luce il suo primo figlio Isaac, avuto dal marito Justin Ervin. Due giorni fa la modella ha postato sul suo profilo instagram (seguito da 10,2 milioni di follower) una foto tenerissima in cui allatta il piccolo, accarezzato sulla testa dal padre.

"Ricordo di aver tenuto Isaac per la prima volta - scrive - e di aver detto a Justin, "ora siamo una famiglia per sempre", ho così tante ragioni per essere grato; tutto l'amore e il sostegno di questa straordinaria comunità, un marito incredibile e un bellissimo bambino che mi ha aperto gli occhi su quanto sia davvero fantastico questo mondo".

