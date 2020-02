Live -Non è la d'Urso, Sgarbi contro Franceschini nel nome di Morgan: "E' un ministro abusivo" Video

A Live - Non è la d'Urso, programma di domenica 9 febbraio 2020 su Canale5 condotto da Barbara d'Urso, era ospite Morgan con Sgarbi.

Per approfondire leggi anche: Morgan mette all'asta la giacca

Non si è parlato solo del caso del Festival di Sanremo 2020 con la lite fra Morgan e Bugo, ma anche dello sfratto per debiti di Morgan. C'è stata la richiesta di Morgan al ministro Franceschini di trasformare la sua casa in un museo (cinque mesi fa) e il programma - in un servizio - è andato a intervistare il ministro per i beni culturali Dario Franceschini. "Ho interessato gli organi del ministero preposti e che sono indipendenti dalla politica e hanno fatto una istruttoria. Per gli uffici non è possibile."

Sgarbi: "Questo è un ministro abusivo, dovrei essere io il ministro, mica lui. Sostanzialmente nega la funzione della politica, dice che fanno gli uffici. Il ministro è un uomo che può avere una posizione e dirla agli uffici. Io come sindaco ho dato una casa a Sutri. Fai il cameriere o il ministro? (Clicca qui e guarda il video).