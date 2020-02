A Live - Non è la d'Urso si è anche affrontato il tema dello sfratto per debiti a Morgan, presente in studio nella puntata di domenica 9 febbraio per la questione del litigio con Bugo al Festival di Sanremo 2020. I due sono stati squalificati dalla kermesse canora.

Alla fine della serata arriva l'asta per la giacca bianca di Morgan. Il cantante si è anche appellato al ministro Franceschini e nel corso del programma è stato mandata l'intervista al ministro sulla richiesta (clicca qui e guarda il video). Una risposta, quella del ministro, che ha portato Sgarbi ad attaccarlo duramente.

E Morgan, mette all'asta la sua giacca. Vediamo quanto vale.