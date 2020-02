Live - Non è la d'Urso, Vittorio Sgarbi con Morgan: "Bugo sembra un cocainomane". Barbara: "Mi dissocio"

A Live - Non è la d'Urso c'è anche Vittorio Sgarbi vicino a Morgan. Nel programma di Canale5 di domenica 9 febbraio che vira ormai sul lunedì, tiene banco la questione del litigio con Bugo a Sanremo 2020.

Sgarbi sta con Morgan, che aveva provato a portarlo al Festival di Sanremo 2020 senza riuscirci, come viene spiegato nel programma dallo stesso Morgan. "Chi è questo Bugo?", afferma Sgarbi: "Sembra un cocainomane, non lo conosco, fatemelo sentire cantare". Barbara d'Urso non condivide le parole del critico d'arte e con tono duro dice: "Mi dissocio". Sgarbi: "Anche io sembro un cocainomane e non lo sono, anzi se incontro la cocaina si eccita lei".