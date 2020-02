Morgan a Live - Non è la d'Urso: "Mi sono vendicato". Altre rivelazioni sulla lite di Sanremo 2020 VIDEO

Morgan ha scelto Live Non è la d'Urso, programma di Canale5 della domenica sera del 9 febbraio, per parlare della lite sul palco con Bugo nel Festival di Sanremo 2020 che è costato ai due la squalifica.

Morgan si è presentato da Barbara d'Urso dopo che Bugo era andato ospite a Domenica In da Mara Venier (qui ciò che ha detto) nel primo pomeriggio. Morgan ha insistito sulla linea del complotto (clicca qui e guarda il video).

"Ho fatto un arrangiamento per la canzone e poi hanno usato il loro. Quindi per accontentarmi mi hanno affidato quello della cover. Abbiamo scoperto che all’orchestra era stato dato un altro arrangiamento. Mi hanno preso per il c..o", ha detto. Riguardo l’esibizione, che è andata male: "Mi ha umiliato come musicista, così mi ha dichiarato guerra".

Quindi la vendetta. "Sono andato sul suo pezzo - ha detto - e ho cambiato le parole, che dicono quello che penso. Gli ho detto: “Vedrai questa stasera, ti darò le mazzate”. Ma con poesia". Morgan ha smentito sputi e morsi nel backstage, ha proseguito con le accuse: "Prima mi hanno usato per arrivare a Sanremo, poi hanno fatto di tutto per sbarazzarsi di me. Lui non regge il palco, quindi dovevano eliminarmi".