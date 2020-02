Wanda Nara spacca: scollatura esagerata, la maglia fatica a contenere il seno. Commenti a luce rossa

Forse leggermente oscurata per qualche giorno dal Festival di Sanremo, Wanda Nara torna prepotentemente protagonista sulla sena dei social pubblicando una foto davvero esagerata. Una scollatura più profonda che mai, con la maglietta che fatica a contenere il prosperoso seno. La foto naturalmente fa incetta di like e di commenti, alcuni veramente censurabili.

La showgirl e modella argentina si prepara a tornare protagonista in televisione. Questa sera, infatti, è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip dove è opinionista insieme a Pupo, accanto al presentatore Alfonso Signorini. Come sempre l'appuntamento è in prima serata su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset.