Domenica In, caso Elettra Lamborghini: diserta il palco di Sanremo per non incontrare Selvaggia Lucarelli

Scoppia il caso Elettra Lamborghini a Domenica In, in onda da Sanremo oggi, domenica 9 febbraio. La cantante era attesa nel salotto di Mara Venier, allestito sul palco dell'Ariston all'indomani della fine del Festival di Sanremo 2020. Sfilata dei Big che hanno preso parte alla kermesse canora (tranne Morgan).

La cantante ha deciso di disertare l'appuntamento a pochi minuti dal previsto ingresso in scena. Il motivo è da ricercarsi nella presenza della giornalista Selvaggia Lucarelli colpevole, secondo Elettra Lamborghini, di averla aspramente criticata nei giorni della kermesse canora.

«Era vestita con un abito tutto d'oro, ma ha l'asciato l'Ariston e se n'è andata», ha detto Mara Venier. «Ha scelto di non presentarsi per la presenza di Selvaggia Lucarelli», aggiungono in sala. Selvaggia Lucarelli: «Se decidi di fare questo mestiere devi affrontare i giornalisti, aveva una canzone mediocre e doveva puntare sulla simpatia e sull'autocritica invece di scappare».