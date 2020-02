Achille Lauro, selfie a Domenica In col telefonino di Mara Venier: scatto dopo Sanremo 2020. Cosa c'è scritto

Achille Lauro ospite di Mara Venier a Domenica in nella trasmissione del giorno dopo la kermesse canora. Domenica 9 febbraio, nella puntata dedicata agli artisti ospiti del Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro è stato uno dei primi ospiti ad andare in diretta su Rai1.

Alla fine dell'esibizione, insieme al chitarrista Boss Doms, Achille Lauro ha scattato una foto con Mara Venier. Il telefonino è proprio quello della conduttrice e lo scatto è finito in rete sull'account social di Mara. E c'è una dedica "Ti amo Mara", scritta in diretta da Achille Lauro. Non è la prima volta che l'artista fa un selfie insieme alla Venier. Fra i due c'è un rapporto molto stretto e ogni occasione, come i dopo Sanremo, è buona per un selfie di buon augurio.