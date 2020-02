Scoppia la passione al Grande Fratello Vip 2020. Una notte bollente dove arriva il bacio fra due concorrenti del reality (clicca qui e guarda il video del bacio fra i due concorrenti).

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia da alcune settimane erano molto vicini, col figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che non aveva mai nascosto il suo interesse per la fashion blogger. Clizia aveva detto a Paola Di Benedetto di provare piacere nello stare con lui, ma che non era pronta a vivere un approccio del genere. Anche perché, a detta sua, al di fuori della casa c’era una ‘frequentazione in corso’. Paolo e Clizia si sono poi baciati e il bacio è di quelli che non lascia dubbi.