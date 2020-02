Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro: chi è Francesca, la misteriosa fidanzata

Festival di Sanremo 2020, gli occhi puntati su Achille Lauro. Il bacio con Boss Doms scatena morbose curiosità ma il chitarrista è sposato con Valentina Pegorer e con lei ha anche una figlia. Si scopre, poi, che anche Achille Lauro è impegnato. In una intervista con Mara Venier, il giovane cantante ha detto di essere fidanzato da anni. Lei è Francesca, sua coetanea. Nel presentare la sua canzone "Me ne frego", il giovane cantante ha detto che al centro del testo c'è una relazione tossica, "una di quelle situazioni che capitano a tutti". Sarà così anche per lui e Francesca? Della ragazza, in realtà, si sa molto poco. I due, a quanto pare, tengono molto alla privacy e preferiscono non farsi vedere in giro. Ma c'è chi addirittura mette in dubbio l'esistenza della ragazza. Il mistero continua.