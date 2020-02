Domenica In, Achille Lauro col chitarrista Boss Doms da Mara Venier in camicia: "Non volevo vincere Sanremo"

Achille Lauro è stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione numero 70 del Festival di Sanremo 2020. Oggi, domenica 9 febbraio, è stato ospite di Domenica In, da Mara Venier. Achille Lauro si è presentato "in borghese", senza gli abiti di scena (sempre diversi) che hanno contraddistinto la sua partecipazione alla kermesse canora.

«Un anno fa ho immaginato la musica come una rappresentazione teatrale. ’Me ne fregò è un inno alla libertà, non è un’espressione negativa. Vuol dire ’facciamolo, viviamolo'».

Quanto agli show sul palco del teatro Ariston spiega: «Tutto nasce un anno fa, quando ho cominciato a immaginare la musica un modo diverso. Abbiamo deciso di interpretare 4 personaggi storici che rappresentassero questi concetti: San Francesco, David Bowie, la marchesa Casati, una straordinaria mecenate, e la regina Elisabetta che è morta per il popolo».

Achille Lauro parla in diretta su Rai1 in camicia rossa abbinata ad un foulard, accompagnato da Boss Doms col quale si è scambiato un bacio la notte prima nell'esibizione sul palco. «L’anno scorso ho portato Rolls Royce e tutti mi hanno chiesto perché non avessi portato C’est la vie... Io non volevo vincere il Festival», prosegue rispondendo alle domande di giornalisti e addetti ai lavori. «La cosa più bella di questo Sanremo è che sia passato un messaggio, un concetto rappresentato dalla canzone».