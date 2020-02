Festival Sanremo 2020, ciclone Morgan va in tv: sarà ospite stasera di Live - Non è la D'Urso

La polemica non è finita. Morgan torna in tv dopo la squalifica al Festival di Sanremo 2020 e la polemica con l’amico Bugo.

Marco Castoldi (questo lo pseudonimo di Morgan) sarà uno dei protagonisti della nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 stasera domenica 9 febbraio. Morgan racconterà la sua verità su quanto accaduto dietro le quinte dell’Ariston. Inoltre parlerà pure della battaglia per riavere la sua casa dopo lo sfratto dello scorso giugno. Si tratta in oltre di una presenza che sancisce di fatto la pace tra Morgan e Barbara d’Urso: tra i due, a quanto trapela, c’erano stati alcuni screzi dovuti ad un’ospitata mancata.

Oltre a Morgan stasera a Live-Non è la d’Urso ci sarà Nina Moric, che replicherà alle nuove accuse dell’ex fidanzato Luigi Favoloso. Barbara d’Urso accoglierà poi Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori: gli ex coniugi faranno chiarezza su alcune affermazioni fatte da Valeria Marini.

A Live-Non è la d’Urso pure Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, che si sottoporrà alla macchina della verità dopo le foto di un presunto tradimento.