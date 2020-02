Festival di Sanremo 2020, Amadeus in lacrime: "Sono l'uomo più felice del mondo". Ed è pronto il bis

Festival di Sanremo 2020, Amadeus si commuove per il grande risultato dell'edizione numero 70. «Sono l’uomo più felice del mondo. Perché è vero che ho realizzato un sogno e tutto quello che è accaduto, è quello che io volevo realizzare fin da agosto. è stata un scommessa perché i numero 70 imponeva di fare qualcosa di diverso, di speciale. La Rai mi ha dato totale fiducia e io credo di aver ripagato questa fiducia», ha detto sala stampa tracciando così il primo bilancio del suo Sanremo, accompagnato da un nuovo record d’ascolti nella finale.

Sulle polemiche innescate dalle voci di una causa che l’ex direttore di Rai1, Teresa De Santis, starebbe pensando di intentare contro la Rai, Amadeus dice: «Io ho sempre ringraziato tre persone per avermi voluto a questo festival e cioè l’ad Salini, l’ex direttore di Rai1 Teresa de Santis e il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, che poi era l’unica che già mi conosceva bene», sottolinea. Amadeus ha poi ringraziato anche il nuovo direttore di Rai1, Stefano Coletta, «che pur essendo arrivato in corsa ha creduto nel progetto che avevamo messo su».

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, in riferimento all’ipotesi di un secondo festival con la direzione artistica di Amadeus ha detto: «Bisogna sedersi a un tavolo per parlarne, distanziando la decisione da questo meraviglioso risultato. Per me sarebbe auspicabile perché credo che Amadeus abbia fatto un ottimo lavoro di direzione artistica nella scelta della selezione musicale, ma ne dobbiamo parlare con l’amministratore delegato».