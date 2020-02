Festival di Sanremo 2020, Diodato e il tifo dell'ex fidanzata Levante. Ecco come lei commenta la vittoria

Festival di Sanremo 2020, la canzone vincitrice "Fai rumore" di Diodato dedicata a Levante, la sua ex fidanzata. Anche lei in gara, dodicesima nella classifica generale, appena saputo della vittoria ha commentato euforica su Instagram: "Sono estremamente felice del primo posto di Diodato, Antonio si merita quel posto da tanto. Oggi festeggiamo anche per lui". I due cantanti sono stati legati sino allo scorso anno. Lei, sin dall'inizio della kermesse non ha nascosto ai suoi follower di tifare per lui e quando Amedeus ha annunciato il nome del vincitore, Levante ha avuto un sussulto di gioia. Sono gli amici più intimi della coppia a rivelare che la canzone "Fai rumore" sarebbe stata ispirata proprio dalla ragazza.