Sanremo 2020, a Domenica In con Mara Venier oggi 9 febbraio gli artisti in tv su Rai1: processo al Festival

Sanremo 2020 in tv, non è finita. Oggi, 9 febbraio 2020, appuntamento in televisione a Domenica In su Rai1 con Mara Venier che ieri sera è stata sul palco di Sanremo.

Per approfondire leggi anche: Vince Diodato: il video della canzone

Va in onda con una puntata speciale dedicata alla kermesse canora e dal palcoscenico del teatro Ariston Mara Venier conduce una puntata molto più lunga rispetto allo standard abituale.

Per la settantesima edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa, il contenitore festivo della prima rete, comincia alle ore 14 per concludersi alle 18.40 circa.

La puntata ospita i 23 cantanti big (senza Bugo e Morgan) ed il cantante vincitore della sezione Nuove Proposte. E sarà una sorta di processo al Festival.