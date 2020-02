Sanremo, come faceva Sky Tg 24 a sapere prima il nome del vincitore? Ecco la spiegazione ufficiale

Come faceva Sky Tg 24 ad avere il nome del vincitore del Festival di Sanremo prima della proclamazione? La rivolta sui social esplode in piena notte, quando sul serpentone di Sky viene annunciato che Diodato ha vinto Sanremo. Sui social esplode la polemica: Festival truccato? Fuga di notizie? Risultato già deciso? Niente di tutto ciò. In piena notte è il giornalista di Sky Alessio Viola a spiegare cosa è accaduto, leggendo una nota di Sky Tg 24. La direzione fa sapere che il ticket sul vincitore è stato pubblicato per un errore. Il ticket era stato preparato con tutti i partecipanti al Festival, pronto per essere mandato in onda con il nome giusto appena fosse ufficiale il risultato. Per un errore il ticket è stato messo in onda prima del tempo e il caso ha voluto che fosse proprio quello con il nome dell'effettivo vincitore. Ovviamente la spiegazione non basta a placare le polemiche e i sospetti.