Festival di Sanremo 2020: cos'è il twerking, il ballo sexy di Elettra Lamborghini che ha conquistato l'Ariston

Festival di Sanremo 2020, non solo musica. Elettra Lamborghini porta sul palco dell'Ariston il twerking e trasforma il teatro in un sambodromo. Sensualissima in una super aderente e molto scollata (non è mancato l'incidente hot) tuta nera, la star di Instagram lascia tutti a bocca aperta con i movimenti che accompagnano la sua Musica, tutto il resto scompare. Ma che cos'è il twerking? La parola inglese indica il ballo in cui il ballerino o la ballerina scuote i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche. Il lato B di Elettra Lamborghini ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tutti. E così l'esibizione della bella ereditiera è diventata spettacolo. La sua canzone si posiziona al 21esimo posto nella classifica generale ma, c'è da scommetterci, sarà il tormentone dell'estate 2020.