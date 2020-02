Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini fuori di seno sul palco. Amadeus: "Succede di tutto" VIDEO

Festival di Sanremo 2020, serata finale. La penultima ad esibirsi tra i Big in gara, 22esima nella classifica generale, è stata Elettra Lamborghini. Ecco la bella ereditiera con la sua "Musica (e il resto scompare)".

Anche lei come altri artisti della serata è scesa dal palco per andare in platea e sull'intermezzo di percussioni sale sul palco anche il direttore d'orchestra a ballare con lei. Infine, proprio per non farci mancare nulla, c'è un piccolo fuori di seno che lei non fa nulla per nascondere. A fine esibizione Amadeus le porta i fiori e dice: "In questo Sanremo succede di tutto".