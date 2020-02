Festival Sanremo 2020, Achille Lauro il bacio con Boss Doms alla finale vestito da Elisabetta I Tudor VIDEO

Achille Lauro nella finale di Sanremo 2020 si veste da Elisabetta I Tudor. E' così vestito che racconta e interpreta la performance finale di 'Me ne frego', stasera 8 febbraio. Regina d'Inghilterra e d'Irlanda, Elisabetta è sempre stata considerata una governatrice esemplare. È stata definita la regina vergine perché non si sposò mai. Difese la propria patria, con cui amava dire di “essere sposata”. Il suo fu un regno di grande fioritura artistica: William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, Edmund Spenser, Francis Bacon sono solo alcuni degli scrittori e pensatori che vissero durante il suo regno. Ma Achille Lauro non finisce di stupire così. Lo fa staccando un bacio a Boss Doms, uno dei suoi classici.