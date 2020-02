Nuova spettacolare ed eccentrica esibizione di Achille Lauro sul palco del teatro Ariston del Festival di Sanremo 2020. Il giovane cantante si è presentato alla platea in un costume che richiama la regina Elisabetta I, truccato con perle sul viso e sulle unghie, in un esempio di performing art di cui è diventato maestro (guarda qui le foto di venerdì sera). Durante l'esibizione sul palco, dove ha cantato "Me ne frego", c'è stato anche un bacio in bocca con il suo chitarrista Boss Doms, nome d'arte di Edoardo Manozzi, parzialmente nascosto con la mano.



Guarda qui il video dell'esibizione