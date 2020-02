Grande esibizione di Piero Pelù nella serata finale del Festival di Sanremo. Il cantautore si è esibito quasi a dorso nudo: sotto la giacca, infatti, lasciata volutamente sbottonata, non indossava nulla e, per giunta, aveva scritto su di sè "Tu sei molto di più".



Guarda qui il video della canzone "Gigante" sul palco del Teatro Ariston



Pelù è al momento quinto nella classifica provvisoria dopo le prime quattro serate del Festival ed è considerato da scommettitori e bookmaker uno dei papabili concorrenti in corsa, se non per la vittoria, almeno per un piazzamento sul podio della 70esima edizione del Festival.