Diletta Leotta è tornata sul palco del teatro Ariston per la serata finale del Festival di Sanremo 2020 (guarda i preparativi). Dopo il debutto nella prima serata della 70esima edizione del Festival, condotto da Amadeus, Diletta Leotta è tornata in grandissima forma e con un abito che ne ha esaltato il fisico e messo in evidenza le forme e il suo lato sexy. La discesa dalle scale dell'Ariston ha lasciato senza parole la platea e il pubblico a casa, incantando per la bellezza del vestito ma, soprattutto, per l'eleganza e la grazia della Leotta. Facendo passare in secondo piano le polemiche dei giorni scorsi di Monica Leofreddi, che aveva detto che è "tutta rifatta". E la mamma non ha mancato di rispondere per le rime (leggi qui).