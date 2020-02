Festival di Sanremo 2020, Ariston in delirio: Mara Venier scende le scale scalza

E' una delle più attese nella serata finale del Festival di Sanremo 2020. E' Mara Venier. Viene accolta dagli applausi dell'Ariston "la regina della domenica", Mara Venier che a sorpresa, per praticità, si toglie le scarpe scendendo le scale a piedi nudi.

"Ieri quando ho visto la caduta di Gavi mi sono spaventata", dice lei, sbagliando il nome di Ghali. E poi l'abbraccio ad Amadeus: "Sono felicissima per te". Il conduttore poi le ha consegnato le chiavi di tutti i camerini dell'Ariston, visto che domani Domenica In sarà in onda proprio dal teatro. "Si ma non vorrei fare domattina, dimmi che intenzioni hai", scherza lei. Mara è una delle conduttrici della serata più attesa del Festival 2020.