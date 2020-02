Festival di Sanremo, ecco la scaletta della serata finale. Tutti i cantanti in gara. Fuori Bugo e Morgan

Serata finale del Festival di Sanremo in diretta su Rai 1. In gara 23 cantanti, visto che non ci sarà la coppia Bugo-Morgan, squalificata per la mancata esibizione di venerdì 7 febbraio.

Questa la scaletta della serata finale della kermesse della musica italiana: Michele Zarrillo, Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi, Alberto Urso, Diodato, Marco Masini, Piero Perlù, Levante, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Junior Cally, Tosca, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Francesco Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Elettra Lamborghini e Rancore. Non è prevista la presenza di ospiti internazionali, a meno che non ci siano sorprese non annunciate.

