Vestito super sexy per Elodie durante l'esibizione nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2020. La bella cantante ha indossato un abito che ne ha esaltato le forme e il seno e, complice l'assenza di reggiseno, vista la particolare natura dell'abito stesso, il pubblico ha potuto ammirare la generosa scollatura della fidanzata del rapper Marracash. Elodie è in corsa per la vittoria del Festival - guarda qui i pronostici di scommettitori e bookmaker - ed è seguitissima sui social network, dove sono state accolti accolti con favore, e molto apprezzati, i suoi look di queste serate (guarda qui le foto).



