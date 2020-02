Serata finale per il Festival di Sanremo 2020. Dopo quattro serate ricche di spettacolo e colpi di scena (leggi qui il caso tra Bugo e Morgan), Amadeus ha svelato la classifica provvisoria frutto di questi giorni, da cui si parte per decretare il vincitore dell'edizione 2020 del Festival della musica italiana. In testa c'è Diodato, seguito da Francesco Gabbani - considerato il favorito da bookmaker e scommettitori - Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù e, sesta, Tosca. Amadeus ha poi comunicato il codice di ogni cantante, che potrà essere quindi votato dagli spettatori da casa con il televoto.



