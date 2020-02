Festival Sanremo, Sgarbi sta con Morgan: "E' lui l'artista, il maschio alfa. L'allievo deve portare rispetto"

Festival di Sanremo, Vittorio Sgarbi sta con Morgan. Il critico d'arte spiega al Corriere: “Il cantautore incarna l'artista maledetto, la mia adesione è incondizionata”. Non giudica quanto accaduto all'Ariston, quando Marco Castoldi in arte Morgan e Cristian Bugatti in arte Bugo hanno dato vita ad un siparietto inedito con litigio sul palco e abbandono dello stesso Bugo, ma sottolinea piuttosto “la grande vitalità e l’entusiasmo” di quei minuti di spettacolo: “E’ stato un momento di vivacità”. “Lo sconcerto che si leggeva negli occhi di Fiorello e Amadeus - continua - rivelava che non si trattava di un qualcosa di costruito. Morgan ha voluto ribadire che lui è l'artista e l'altro l'allievo; non è detto che abbia ragione, ma comunque è un momento di vivacità, nel suo stile. D'altra parte, se vai con un maschio alfa non puoi pretendere di fare il maschio alfa pure tu; ci vuole rispetto dei grandi personaggi, aldilà dei torti e delle ragioni”.

Guarda anche Morgan: "Mi hanno fatto mobbing, tolta anche la camera. Fine di un incubo"