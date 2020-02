Festival Sanremo 2020, Morgan: "Mi hanno fatto mobbing, tolta anche la camera. Ho posto fine a un incubo"

Morgan ha parlato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, del caso della squalifica al Festival di Sanremo. "Volevo portare la gratitudine che avevo per Bugo perché mi era stato vicino nella vicenda del mio sfratto. Ma è diventato un incubo e ho perso un amico, non so se definitivamente. Ho voluto porre fine all’incubo. Da quando sono arrivato a Sanremo - ha aggiunto - mi hanno fatto mobbing. Sono arrivati a togliermi la camera d’albergo. Non davano i pass al mio staff.

Sono stato violentato per settimane. Bugo per il Festival avrebbe venduto anche sua madre, era la sua ultima chance. Fa brutta figura ogni volta che apre bocca, poverino. Bugo - ha aggiunto - soffriva la presenza con me sul palco. Ha stuprato la canzone di Endrigo, l’ha completamente devastata, non mi venite a dire che poteva farla".