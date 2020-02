Festival di Sanremo 2020, Morgan posta video con Gianna Nannini: "Cosa facevo prima di andare in scena"

Festival di Sanremo 2020, la lite fra Morgan e Bugo (squalificati) tiene banco nel pomeriggio della finale di stasera sabato 8 febbraio. "Ecco cosa stavo facendo tre minuti prima di andare in scena nella spontaneità con un’artista vera condividendo l’amore per Sergio Endrigo. Lunga vita a Endrigo e Bardotti!", scrive sul suo account Instagram Morgan, postando un video in cui canta con Gianna Nannini e smentendo quindi indirettamente le voci di un litigio con Bugo poco prima dell’entrata in scena.