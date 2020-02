Festival di Sanremo 2020, Amadeus: "Bugo e Morgan non saranno sul palco neanche fuori gara"

E' ufficiale: Bugo e Morgan non li rivedremo sul palco di Sanremo 2020 nemmeno fuori gara. Stasera, per la quinta e ultima giornata, non saranno al Festival. E' stato lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico, ad annunciarlo.

«Al momento Bugo e Morgan non sono previsti sul palco dell’Ariston, neanche per un’esibizione fuori gara». Amadeus parla in conferenza stampa, spiegando che Bugo «ha le sue ragioni ed è andato via», quindi è molto improbabile che i due possano ’ricongiungersi' per una eventuale esibizione al di fuori del contesto canoro. In ogni caso, spiega il conduttore, questo sarebbe eventualmente stato possibile «se ad andarsene fosse stato Morgan», dato che il concorrente che ha portato il pezzo in gara era ufficialmente Bugo.